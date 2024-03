Flixbus si ribalta in autostrada, 5 morti: «L'autobus finito nella boscaglia». L'incidente choc in Germania

In un nuovo incidente per la società tedesca di autobus extra-urbani low cost, un Flixbus è uscito fuori strada nell'est della Germania causando almeno cinque morti e almeno 20 feriti tra cui alcuni gravi per cause da accertare ma senza il coinvolgimento di altri mezzi.

L'autobus a due piani con i caratteristici colori verde e arancione si è rovesciato di fianco tra cespugli e alberi che costeggiano l'autostrada A9 a nord-ovest di Lipsia verso le dieci di stamattina mentre andava da Berlino a Zurigo con 53 passeggeri e due autisti a bordo. Era partito alle otto e, secondo la società, l'autista aveva rispettato i turni di riposo.