Rita Trevisan, il cadavere trovato in un canale: era scomparsa da casa due mesi fa

È stato ritrovato in un canale a Bollate, in provincia di Milano, il corpo di Rita Trevisan, la donna di 86 anni scomparsa da casa sua nella vicina Baranzate il 4 febbraio scorso. La sua identità è stata confermata dopo il ritrovamento della borsetta, che era sotto il corpo della donna, con all'interno portafogli e documenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che al momento esclude che la donna sia stata vittima di un'aggressione. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Trevisan, per accettare le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più probabile è che la donna si sia confusa e poi smarrita, imboccando un sentiero in direzione di Baranzate, tra una proprietà industriale e un'abitazione privata, mentre faceva ritorno a casa e che sia poi caduta nel canale.

Il figlio Roberto: «Spero sia stato un incidente»

Ai microfoni de "La Vita in Diretta", il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, il figlio Roberto ha dichiarato: «Sì, mi confermano che è la mamma, l'hanno trovata - ha detto addolorato - Almeno possiamo celebrarne il corpo.

