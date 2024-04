Stop al linguaggio inclusivo in Baviera, il divieto vale per le scuole e le università. La destra tedesca: «Cambiamenti goffi e inutili»

Le nuove generazioni tedesche chiedono che il proprio essere e la propria sessualità siano rispettate in tutti gli ambiti scolastici: dalle elementari all'università. Ma non tutti in Germania la pensano così. Il Freistaat della Baviera ha imposto un vero e proprio diktata per limitare l'uso di un linguaggio inclusivo e sensibile al genere nei vari sistemi scolastici. Fa sorridere che proprio lo «Stato libero» (Freistaat) bavarese abbia imposto questo limite alla libertà.



La decisione è stata presa in uno Stato fondamentale per la Germania: qui risiedono circa 13 milioni di abitanti. È vero che la Baviera storicamente è conservatrice ma il provvedimento sta facendo discutere anche al di fuori dei confini tedeschi. Dunque, di cosa si tratta? Per farvi un esempio, è come se in Italia una regione vietasse l’utilizzo dello schwa. Fortemente contraria a queste misure Simone Fleischmann, presidente dell'associazione degli insegnanti bavaresi.