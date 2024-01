Maltempo, allagamenti e auto intrappolate nel catanese: oltre 50 chiamate per chiedere aiuto

Interventi dei vigili del fuoco per danni e allagamenti nel catanese dovuti al maltempo. Condizioni atmosferiche avverse sulla costa Ionica, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre, dove si sono registrate oltre 50 chiamate di soccorso per danni d'acqua a condomini, appartamenti e garage. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno delle loro autovetture ed è stato necessario soccorrerle.

L'intervento della protezione civile

Due famiglie sono state messe in salvo da volontari della protezione civile regionale. La prima, composta da tre adulti e un bambino, si trovava bloccata dall'acqua alta all'interno della propria abitazione ed è stata soccorsa da quattro volontari. A Palazzo Comunale sono state portate anche una madre e la sua bambina.

Il direttore generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, ha espresso grande apprezzamento per la tempestiva azione di soccorso e assistenza dei cittadini minacciati dagli allagamenti.

