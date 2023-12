Crisi climatica, in Italia gli eventi estremi sono aumentati del 22% in un anno e hanno ucciso 31 persone

Crisi climatica, nel 2023 in Italia gli eventi estremi sono saliti a 378, in aumento del 22% rispetto al 2022, con danni da miliardi di euro e la morte di 31 persone. Il clima estremo che ha colpito lo Stivale non ha risparmiato nessuna zona, nessuna regione. Tra alluvioni, esondazioni, temperature bollenti e piogge incessanti, siccità e la lenta e probabilmente inesorabile ritirata dei ghiacciai.

A rivelarlo è l'Osservatorio Città Clima di Legambiente. Il Nord Italia, con 210 eventi meteorologici estremi, è stata l'area più colpita, seguita dal Centro (98) e dal Sud (70). In aumento alluvioni ed esondazioni fluviali (+170% rispetto al 2022), le temperature record nelle aree urbane (+150%), le frane da piogge intense (+64%), le mareggiate (+44%), i danni da grandinate (+34,5%), e gli allagamenti (+12,4%). Lo zero termico ha raggiunto quota 5.328 metri sulle Alpi, con i ghiacciai in ritirata.