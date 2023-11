Andrea Delogu resta nuda sui social, la gaffe in diretta non sfugge ai fan: lei se ne accorge alla fine

La conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu aveva deciso di avviare una diretta sul suo account Instagram mentre si trovava in camerino per provare un vestito nero. La sex symbol si stava muovendo con naturalezza per mostrare l'abito mentre di tanto in tanto leggeva ciò che i suoi fan le stavano scrivendo.

Si trattava di normali interazioni con la chat, ma per poter leggere meglio Andrea si è sporta in avanti verso il suo cellulare e la scollatura del vestito ha fatto altrettanto. Per più di qualche secondo, mentre la ragazza si accingeva a rispondere e commentare, la conduttrice si è inconsapevolmente mostrata in topless davanti a tutti coloro che in quel momento erano collegati.

Lì per lì non si è accorta di nulla e ha continuato la diretta come se nulla fosse. Poi, quando è successo nuovamente, l'espressione di Andrea cambia e porta subito una mano a coprire il décolleté.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 12:11

