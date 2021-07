Abruzzo, le affascinanti passerelle che ti fanno camminare sul mare: come raggiungerle

Il litorale dell'Abruzzo offre un panorama veramente mozzafiato. Merito certo della splendida natura ma anche dei Trabocchi: antiche macchine da pesca su palafitta, che sembrano galleggiare sul mare. La loro storia è antica: secondo alcuni queste meravigliose strutture si devono ai Fenici, ma le prime testimonianza scritte risalgono al 1200. Per raggiungerli dalla costa, si percorre delle passerelle in legno che regalano la sensazione di camminare sull'acqua. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 08:17

