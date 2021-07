Lazio in Tour, l'Interrail 2.0 della Regione Lazio

30 giorni di viaggio in regalo per gli Under-25: si tratta del progetto Lazio in Tour, l’Interrail della Regione Lazio. Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo passando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia: un viaggio nel territorio che è anche viaggio nella storia, alla scoperta di quella culla di culture che è il Centro Italia. Un progetto per dare nuovo valore alle bellezze della Regione Lazio, riscoprirle attraverso la vitalità e l’entusiasmo dei giovani. Lazio In Tour è reso possibile da Trenitalia e Cotral e permetterà a tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti). Foto via Comunicazione GenerAzioni Giovani Musica: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 08:10

