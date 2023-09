Vacanze a settembre? Ecco come risparmiare: tre destinazioni low cost

Settembre è arrivato e c'è ancora chi deve partire per le meritate vacanze. E il modo per risparmiare esiste ed è sempre più conosciuto. Ne abbiamo sentito parlare nel corso dell’estate e non c’è angolo d’Italia che non ne sia stato coinvolto.

Il caro vacanze si è fatto sentire sul portafogli dei turisti, scoraggiando molti di loro a scegliere il Belpaese come destinazione di viaggio. Il 2023, infatti, si sta rivelando a tutti gli effetti un anno nero per le nostre tasche a causa dei prezzi in aumento. Così, se la voglia di viaggiare non manca occorre fare i conti con la situazione e trovare soluzioni alternative. Ecco quale.

Come risparmiare

Ad alleggerire la spesa, viene in soccorso HomeExchange che, non prevedendo scambio di denaro, riduce il costo della vacanza.

Da qui, il primo consiglio: organizzare le vacanze subito dopo le settimane più gettonate. Ecco allora le proposte di home-swapping con una selezione di case da sogno fuori dall’Italia in mete bellissime ed economiche.

