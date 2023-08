Scuola al via: primo giorno, ponti, vacanze e maturità. Tutte le date da segnare

Scuola, le vacanze estive sono agli sgoccioli e a brevissimo gli studenti inizieranno a tornare tra i banchi. I primi saranno, come ogni anno, i ragazzi delle scuole di Bolzano. Ecco come si articolerà il prossimo anno scolastico, tra stop alle lezioni e altri appuntamenti importanti. Non da ultimi i test di Medicina e gli esami di Maturità

Per qualcuno il tempo è quasi scaduto, per altri c’è ancora qualche giorno di libertà. Stiamo parlando degli studenti, che a breve torneranno sui banchi per l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024. Non tutti, infatti, riprenderanno con lezioni e compiti a casa dallo stesso giorno. Come segnala una ricognizione effettuata dal portale Skuola.net, le Regioni scelgono in autonomia - all’interno di un intervallo di date prestabilito - il proprio calendario scolastico. Non solo per quel che riguarda il giorno della prima campanella ma anche relativamente a eventuali pause extra della didattica, oltre naturalmente a quelle fissate a livello nazionale come, ad esempio, le vacanze di Natale e di Pasqua.