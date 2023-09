Bambina ordina una pizza di nascosto ma la mamma non ha i soldi per pagare: «Sono scoppiata a piangere». Poi, la lettera inaspettata

di Valerio Salviani

Un gesto così bello da far sorridere il cuore. Francesca Emmott, giovane mamma in difficoltà, ha raccontato la vicenda che l'ha vista interessata in prima persona. Al centro della storia, una semplice pizza, che è diventata simbolo di generosità. Sua figlia Emma (11 anni) l'avrebbe voluta mangiare. Così, di ritorno dalle vacanze, l'ha ordinata di nascosto, nonostante la mamma fosse stata poche ore prima al banco alimentare per procurarsi il cibo da dare ai suoi figli, data la sua «terribile situazione finanziaria e i debiti», ha raccontato. Quando il fattorino ha suonato alla porta, la donna non ha potuto pagare. Ecco cosa è successo.

Matrimonio in casa di riposo, lei portata all'altare dal papà in carrozzina: «Non poteva venire in chiesa, sono andata io da lui»

Aurora Ramazzotti e Cesare: «L'ansia di rimetterlo a nanna, ma ha l'energia di Alex Schwazer mentre io sono uno zombie»

Il racconto di Francesca

La giovane mamma ha raccontato la vicenda sui social.

La sorpresa inaspettata

Dopo il bel gesto della pizzeria, Francesca Emmott ha ricevuto un'altro gesto di generosità, anche più sorprendente. Il fattorino, tornato segretamente, le ha regalato 40 sterline (46 euro circa). L'uomo ha incartato i soldi in una lettera, che la ragazza ha postato sui social. «Ecco qualcosa per te e la tua famiglia. Non è molto, ma dal profondo del mio cuore, quel giorno mi ha spezzato. Spero che tua figlia abbia apprezzato la pizza», ha scritto. Il post ha ottenuto oltre 20mila mi piace e tantissimi commenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA