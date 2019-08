Oroscopo di Paolo Fox per il week end: ecco le previsioni segno per segno

Venerdì 2 Agosto 2019, 13:39

Astri alla mano, come ricorda il celebre astrologo, però la cosa più importante non è credere ma verificare. Ecco quindi le previsioni segno per segno.ARIETE. Sarà un week end con Giove, Marte e Venere favorevoli, quindi bisogna cogliere l'attimo. Agosto è il mese del riavvicinamento o del grande incontro.TORO. Non tutti hanno vissuto momenti di serenità ultimamente, entro domenica arriverà il recupero, restate calmi e cercate di recuperare la stanchezza fisica con un po' di riposo.GEMELLI. Il vostro spirito critico si farà sentire in questo week end. Entro domenica potreste mettere alle strette una persona che cerca di sfuggire alle vostre richieste. Sono giornate agitate.CANCRO. Luglio ha portato un sentimento importante nella vostra vita e questo week end sarà molto interessante, non è il periodo adatto per pensare a un tradimento, potreste pentirvene.LEONE. Stelle super promettenti, in questa fase dipende tutto da te. Cerca di ragionare bene sulla strada da intraprendere, ascolta consigli a chi ha più esperienza di te, sta per arrivare una nuova responsabilità.VERGINE. Oroscopo brillante, ma non siate troppo diffidenti. Hai la necessità di verificare la tenuta di un rapporto, se qualcuno dipende troppo da te potresti sentirti soffocato, cerca di ragionare nel week end sul da farsi.BILANCIA. Le imprese nate di recente non sono decollate, ma è normale. Stai vivendo un periodo di rodaggio, ma a partire dal week end puoi recuperare o iniziare una nuova relazione.SCORPIONE. Vuoi prenderti una pausa di relax, le prime settimane di agosto saranno agitate, nel fine settimana cerca di evitare complicazioni, anche dal punto di vista fisico.SAGITTARIO. Stai vivendo un periodo stimolante, nel week end però potreste sentirvi stanchi e sotto pressione sia in amore che sul lavoro. In questi giorni ci sarà un lieve calo fisico.CAPRICORNO. Week end tranquillo e sorridente, cerca di evadere dagli schemi della tua mente, sei troppo severo con te stesso e con gli altri. In amore si può recuperare dopo un luglio turbolento.ACQUARIO. Rischiate di essere troppo suscettibili in questi giorni, potrete chiudere dei rapporti in modo affrettato. Con queste stelle però non è il caso di rischiare: se non sei convinto di un cambiamento meglio aspettare.PESCI. Potrebbero tornare vecchie polemiche in amore, cercate di tenerle sotto controllo nel week end. Se una persona non è dalla tua parte nel fine settimana, potresti anche farglielo notare.