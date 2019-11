Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: Bilancia troppo nervosi, Ariete pronti a recuperare dopo un periodo no

Lunedì 4 Novembre 2019, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha analizzato le stelle per la prossima settimana. Come di consueto segno per segno ha descritto quello che succederà nelloe come fortuna, lavoro e amore saranno per i vari elementi dello zodiaco. Ecco leper il periodo dal 4 al 10 novembre.. Venere vi aiuterà a gestire meglio gli affetti, chi è single non sottovaluti un'amicizia. Favorito il lavoro, cercate di insistere nei progetti in cui credete.. Torna la voglia di amare, chi è reduce da una crisi si libera di un peso. In generale state vivendo una fase di grande recupero personale in cui sono favoriti nuovi incontri.Nel rapporto con il partner ci sono motivi di ansia, cercate di affrontarli con calma. State attenti alle spese, attenzione a dei disagi in vista.I rapporti che sono stati in crisi si possono ricucire. Sul lavoro occorre puntare su se stessiLa settimana inizia con giornate positive per l'amore, grazie a una persona potrete vivere una grande rinascita. Sul lavoro, entro novembre occorre capire se continuare un percorso oppure no.Cercate di proteggere una storia importate e rimandate discussioni. Sul lavoro sono in arrivo buone notizie e nuove opportunità da poter cogliere al volo.Qualcosa non funziona nei rapporti che vanno avanti da tempo, cercate di non alimentare tensioni. Sul lavoro non fate le cose di fretta.Sarà una settimana di recupero, se c'è un amore importante potreste fare una decisione che vi cambierà la vita.Avete voglia di innamorarvi, alcuni dovranno fare chiarezza nel loro cuore. Inizia una fase di crescita sul lavoro che potrebbe portare guadagni extra.Se i rapporti che avete sono forti potrete superare qualunque contrasto, sul lavoro siete molto stressati ma ci sono novità che avanzano.. Venere favorisce emozioni profonde, non avete paura di sbagliare. Siate cauti nelle spese.Cercate di tenere sotto controllo l'agitazione e vivete l'amore con più passione. Novità in arrivo sul lavoro.