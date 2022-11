Montagne di bastoncini di zucchero natalizi: dove si trovano

Sono state soprannominate Candy Cane Mountains perché le rocce di queste montagne sono a strisce bianche e rosa come i bastoncini di zucchero di Natale. Siamo in Azerbaigian sulla catena montuosa del Grande Caucaso.

Come si sono formate

No, non sono opera di Willy Wonka, bensì della natura e della composizione geologica del terreno. Sono di scisto, una roccia sedimentaria fatta da molti strati sottili posti uno sopra l’altro con una diversa composizione mineraria. L’erosione del tempo e gli spostamenti tettonici hanno portato alla luce questi strati sedimentari regalando una vista spettacolare. Nel corso degli anni, gli strati contenenti ferro sono andati incontro a ossidazione, diventando rossi. Quelli privi di ferro sono rimasti bianco-grigi. Chiunque ne venga contatto, penserà di essere stato catapultato in un luogo parallelo dove la dolcezza fa da padrone.

