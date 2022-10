Il magico paese di Babbo Natale si trova a soli 50 minuti da Roma

I più piccoli saranno felici di sapere che Babbo Natale si trova a soli 50 minuti da Roma. Ebbene sì, Collalto Sabino, in provincia di Rieti, è uno dei paesini in cui il vecchietto più amato dai bambini fa sosta per prepararsi alla grande festa del 25 dicembre.

Cosa dice la leggenda

Secondo la leggenda, infatti, Babbo Natale aveva bisogno di più “stazioni magiche” dove soggiornare nel periodo natalizio. I bambini a cui portare i doni, d'altronde, sono davvero tanti. Fare un unico giro a partire dal Polo Nord era semplicemente impossibile. Così 'Babbo' ha cercato dei posticini comodi dove preparare i regali e raggiungere più facilmente le città piene di bimbi. Sorvolando l'Europa è rimasto affascinato da Collalto Sabino. Ogni anno i turisti potranno vivere un'esperienza unica in compagnia di Babbo Natale e i suoi aiutanti in un'atmosfera pazzesca a pochi km dalla Capitale.

