Panettone, Coppa del Mondo a Milano: sfida all'ultima fetta al Palazzo delle Stelline

di Claudio Burdi

Anche il panettone ha la sua Coppa del Mondo. Non si gioca in Qatar ma nella città che lo ha inventato, facendolo diventare “il dolce” di Natale per eccellenza: Milano. Arrivano da tutto il mondo i 42 pasticceri finalisti della terza edizione della Coppa del Mondo del Panettone, pronti a sfidarsi in una finale lunga tre giorni, per la prima volta in Italia. E che si apre (anche questa novità assoluta) al pubblico.

Da domani al 6 novembre il round finale. Nelle sale del Palazzo delle Stelline, organizzata dall’associazione Maestro Martino e Regione Lombardia, libero accesso anche ai non addetti ai lavori: tutti potranno assaggiare le creazioni in concorso incontrando i maestri pasticceri che li hanno creati, partecipare a workshop e laboratori (anche per i più piccini), acquistare i prodotti negli stand e assistere in diretta alle votazioni della giuria. Una celebrazione per il dolce simbolo di Milano che da anni viene sfornato e gustato in ogni angolo del globo, affermandosi come il lievitato per eccellenza della scena dolciaria mondiale. Il panettone all’estero viene infatti consumato in ogni periodo dell’anno ed è per questo che le selezioni per il contest si sono svolte in tutti i cinque continenti, fra chi lo realizza seguendo quei processi rigorosi alla base della creazione di un prodotto artigianale di alto livello.

Il panettone, ricorda lo chef e presidente e fondatore dell’associazione Maestro Martino, Carlo Cracco, «è nato qui, a Milano, e tocca a noi renderlo sempre più importante, anche attraverso leggi e norme che possano proteggerlo e valorizzarlo. È una ricetta senza confini, per noi stagionale, ma altrove disponibile tutto l’anno». Ventiquattro pasticceri per la categoria “Panettone tradizionale” e diciotto per la categoria “Panettone al cioccolato” (tra cui ben cinque donne - due italiane, una portoghese, una francese e un’australiana) che, insieme agli altri provenienti dal Giappone all’Algeria, dal Brasile agli Stati Uniti, da mezza Europa e ovviamente da ogni regione dello Stivale e ai blasonati membri delle due giurie, saranno protagonisti del fitto programma di eventi.

Tra cui alcune chicche (non proprio dedicate al panettone), come l’incontro con il più famoso pasticcere d’Italia Iginio Massari che svela i segreti del suo celebre Maritozzo; la masterclass del maestro panettiere Rogerio Shimura che realizzerà il tipico pane al formaggio brasiliano; quella del francese Jean François Devineau, fondatore del gruppo Pâtissiers dans le monde, che presenterà la sua Lime Key Pie.

Dal 4 al 6 novembre. Corso Magenta, 61. Orari: ven 12-18; sab e dom 10-19. Biglietto 8 un giorno; 18 euro per tre giorni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA