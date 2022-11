Chiara Ferragni lancia il suo pandoro: dentro c'è una sorpresa. Ecco il prezzo

Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro. Una novità assoluta: un progetto che l'imprenditrice digitale ha deciso di lanciare in collaborazione con la nota azienda dolciaria Balocco. Stranamente, sui profili di Chiara Ferragni tutto tace, ma a rivelare la news è stata una utente su Tiktok, "giady", che sul suo profilo ha postato un video del dolce tipico di Natale, ricevendo in breve tempo migliaia di like e più di 100 commenti. Con il marchio in bella vista, il nuovo pandoro Ferragni non poteva che diventare virale.

Nel video, la ragazza rivela in anteprima i dettagli del pandoro, che come tutti i prodotti di Chiara Ferragni è caratterizzato da un dettaglio molto chic: l'occhio, brand storico della moglie di Fedez.

Cosa contiene il pandoro?

Come si vede dal video, all’interno della scatola del pandoro c'è, oltre allo speciale zucchero a velo rosa, anche un particolare cartoncino con uno stencil che permette di disegnare il marchio sul pandoro. Novità assoluta. Spulciando tra i commenti, è possibile scoprire qualcosa in più sul prodotto, che è già disponibile on line e presso i punti vendita Tigros in confezione da 750 grammi al prezzo speciale di 8,99 euro.

Si tratta di un progetto a scopo benefico: il ricavato della vendita del prodotto verrà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario che dovrebbe servire per aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Il pandoro di Chiara Ferragni dovrebbe essere a breve disponibile sul sito di Balocco. L’azienda ha una pagina (Balocco Pink Chrismtas) dedicata al prodotto, ma (per il momento) il sito restituisce un messaggio di errore.

