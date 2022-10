La città di Halloween a 20 km da Roma: il fantasma che si fa sentire mentre cammini per le strade

Tra meno di una settimana è Halloween e sono tanti gli eventi organizzati in giro per l'Italia per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e del terrore. Il nostro Paese è ricco di borghi dove si raccolgono leggende e atmosfere suggestive. I turisti e i visitatori potranno passare un momento diverso e insolito che potrà cambiarli per sempre.

Galeria Antica

A pochi km da Roma vi è Galeria Antica, un posto suggestivo dove chiunque lo visita resta incantato dal suo paesaggio se si pensa che è molto vicino alla Capitale. Si tratta di un'area di 40 ettari (ha) situata nel Comune di Roma, in zona Cesano.

Galeria è stato riconosciuto come Monumento Naturale dalla Rete Natura 2000, ente dell’Unione europea, ed affidato in gestione all’ente regionale RomaNatura. Sul posto ci sono molte leggende, tra cui una legata alla presenza sui muri di scritte esoteriche, messe nere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 15:54

