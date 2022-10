Halloween, università americana teme per sicurezza degli studenti a Roma: «Mai da soli in strada»

di Redazione web

«Non andare in giro a Roma oltre le 2 di notte». Non è l'avvertimento di un genitore preoccupato per i propri figli, ma quello della John Cabot University, il prestigioso ateneo americano situato nel cuore di Trastevere, che in occasione della prossima festa di Halloween, ha creato una storia su Instagram, con consigli pratici per i propri studenti, chiamato Halloween Safety Tips.

Mai da soli

«Non andare ad un party da solo senza un amico...non camminare al buio da solo» sono i primi consigli dell'università americana, che si rivolge agli studenti dell'istituto, che in passato sarebbero stati vittime di incidenti e furti. «Non perdere mai di vista il tuo cocktail, non accettare alcol da sconosciuti ed a prezzi bassi e prendere un taxi per tornare indietro» è la scrupolosa lista di consigli di sicurezza scritti dall'università.

Roma violenta

La capitale è percepita come una città violenta, dunque pericolosa per giovani studenti stranieri; nei mesi scorsi una studentessa americana è stata violentata nel quartiere Prati, da un uomo con la scusa di una sigaretta, un altro caso a Trastevere dove un senzatetto avrebbe abusato di una giovane, ed un 22 enne rapinato nel quartiere di San Lorenzo.

