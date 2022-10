Halloween, i castelli più infestati d’Europa da visitare secondo Musement

In occasione di Halloween, Musement ha selezionato castelli e palazzi in Europa che si dice siano infestati. Qui chi ama il brivido potrà mettere alla prova il proprio coraggio, durante la notte in cui le creature più inquietanti tornano in vita. A Londra di fianco al Tamigi si trova una delle attrazioni più famose d’Inghilterra: la Torre di Londra.

«Scatenerà l'inferno sui tuoi figli e nella tua casa», mamma lancia l'allarme Hocus Pocus 2 per Halloween

Gardaland Magic Halloween inaugurata oggi la ventesima edizione: tutti gli ospiti vip

Dal Manikomio all’Inferno: ottobre da brividi a Cinecittà World

La storia

Guglielmo I ha iniziato la costruzione dell’edificio che, durante la sua lunga carriera, ha avuto la funzione di prigione, residenza reale, arsenale e camera del tesoro dei gioielli della corona. Questo luogo è talmente ricco di storia che non sorprende sia circondato da leggende e storie di fantasmi. Tra tutti, il fantasma più famoso è quello di Anna Bolena. La seconda moglie di Enrico VIII, decapitata nella Torre di Londra, pare aggirarsi tra le sue mura sotto forma di spirito senza testa.

Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Vacanze in Italia, ecco che cos’è davvero Instagrammabile

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA