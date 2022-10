«Scatenerà l'inferno sui tuoi figli e nella tua casa», mamma lancia l'allarme Hocus Pocus 2 per Halloween

di Redazione web

Hocus Pocus 2, il nuovo film a tema halloween pubblicato sulla piattaforma streaming Disney+ è diventato un argomento di discussione sul social Twitter per un video andato virale in cui una madre del Texas avverte i genitori sui pericoli che rappresenterebbe per i bambini la visione. Jamie Gooch, ha prima avvertito i genitori sui social e poi è stata intervistata dall’affiliata texana della CBS per esporre le sue idee in merito.

Cosa ha detto mamma Jamie

«Lo scenario peggiore è che si scateni l'inferno sui tuoi figli e sulla tua casa. L'intero film si basa sulla storia di streghe che allevano bambini per compiere dei sacrifici di sangue», ha riferito la donna, allertando i genitori.

La madre texana ha ribadito: «Non guardate questo film. Tutti pensano che sia finto e innocente, ma potrebbero lanciare ogni tipo di incantesimo che vorrebbero, qualsiasi cosa potrebbe arrivare nella vostra casa attraverso lo schermo televisivo».

Gooch ha spiegato che la sua famiglia «non partecipa ad Halloween da circa quattro o cinque anni» perché «il pensiero di esporre i [suoi] figli all'oscurità» la addolora. Un'avvertimento per tutte le famiglie perchè secondo la mamma texana bisogna stare attenti ad esporre i figli a determinati contenuti che potrebbe influenzare le loro menti.

DON’T let your kids watch hocus pocus!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/E990pFFVGC — blaire erskine (@blaireerskine) October 6, 2022

