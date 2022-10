Gardaland Magic Halloween inaugurata oggi la ventesima edizione: tutti gli ospiti vip

Inaugurata oggi la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento della stagione che permette a grandi e piccini di immergersi in una nuova versione spaventosamente divertente del Parco. Per Gardaland Magic Halloween 20th Edition sono arrivati al Parco tanti Ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport pronti a celebrare insieme questo importante traguardo tra i quali Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il divertente duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, il simpatico Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram “ThePozzolisfamily”, la showgirl Justine Mattera, tutti accompagnati dalle loro famiglie. Non hanno resistito alla giornata di divertimento nemmeno le Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri.

Anche OTB Foundation - con il presidente Renzo Rosso e la vicepresidente Arianna Alessi - ha risposto “presente” a questo importante anniversario essendo da sempre legata al Parco tramite attività benefiche. Prima di addentrarsi all’interno del Parco e dare il via al divertimento gli Ospiti d’onore si sono cimentati in un evergreen: uno scenografico tiro alla fune nel quale la missione era quella di rompere l’enorme zucca posta al centro della fune, liberando così i palloncini in essa contenuti per celebrare in maniera divertente questa ventesima edizione. Per un anniversario che si rispetti non poteva però mancare un dolce per continuare i festeggiamenti: gli invitati, accompagnati da Prezzemolo e circondati da misteriose creature a tema Halloween, hanno ufficialmente siglato l’inizio di Gardaland Magic Halloween 20th Edition sotto una pioggia di stelle filanti colorate con il taglio di un’enorme torta a tema a tre strati sulla quale campeggiava un grande calderone con un celebrativo numero 20! Dopo l’inaugurazione gli Ospiti speciali si sono avventurati nel Parco per divertirsi a bordo delle tante attrazioni: dalla nuova Jumanji®-The Adventure all’adrenalinica Raptor passando per la colorata Volaplano e l’iconica Giostra Cavalli.

A dare il via all’evento è stato ieri sera il primo dei 5 Venerdì da Paura che proseguiranno poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre. Tante le novità dei Venerdì da Paura: dalla Foresta Maledetta, in Area West, per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti fino all’Area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere passando per piazza Mammut con Il Carrozzone degli Orrori, il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. Durante queste serate, inoltre, è compito di ogni Visitatore scovare i mostri che si nascondono all’ingresso di alcune attrazioni…

Un indizio? Ai mostri piace l’adrenalina! Per concludere i Venerdì da Paura a Gardaland, un Dj dalle fattezze mostruose e le sonorità da brivido si esibisce ogni settimana in un Horror DJ Set, dalle ore 20:00 e fino a chiusura del Parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero in piazza Jumanji, così che gli Ospiti possano vivere delle tenebrose ma divertentissime serate. Il divertimento in stile Halloween continua anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate immancabile il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone “Vent’anni da Paura”, pensata ad hoc per celebrare questo importante traguardo e ringraziare tutti i Gardaland Lovers che negli anni lo hanno reso possibile! Proseguendo la visita al Parco le proposte - per un divertimento senza eguali – continuano tra le tante attrazioni e le decorazioni a tema tra cui giganti zucche, misteriosi cimiteri ma anche scheletri e fantasmini. Imperdibili come sempre gli show pensati per grandi e piccini: primo fra tutti, al Gardaland Theatre, Il College di Stregoneria dove apprendisti stregoni stanno per proclamare la “Reginetta di Halloween”. Numeri acrobatici, coreografie e canzoni originali trasportano gli Ospiti in un’atmosfera magica e misteriosa! Al Teatro della Fantasia, invece, va in scena Il Fantalibro rubato dalla strega Zenda per lanciare il suo maleficio sul regno di Lomur. La missione dei presenti è quella di aiutare Prezzemolo ed i suoi amici a sventare questo perfido piano. Un’avvincente avventura da brivido! Si aggiungono, ai classici West is The Best e 44 Gatti Circus Show, anche gli imperdibili l’Horror Puppet Show - del sabato e della domenica al Buffalo Stage - e El dia de los Muertos all’Hacienda Miguel, in perfetto Halloween mood. Da non perdere presso la Nave dei Corsari il nuovo show “L’oro dell’Oceano”,nel quale i Corsari non-morti ritornano per sfidare Poseidone.

Durante le giornate al Parco non mancano proposte di cibo e bevande, rigorosamente a tema Halloween: si inizia il venerdì con squisiti hot dog con dita di wurstel insanguinate, piatti decorati con caramelle a forma di ossa e teschi, muffin spaventosi con occhi fino allo shot/cocktail a forma di cervello. La proposta del sabato e della domenica invece, continua con frittelle, churros, donuts rigorosamente a tema halloween con zuccherini a forma di spaventosi pipistrelli, l’aperitivo infernale in bicchieri sanguinanti, mele stregate e lunghi stecchi di marshmallow da cuocere sul braciere. Da non perdere, dopo la visita al Parco, Gardaland SEA LIFE Aquarium l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi. Per l’occasione anch’esso sarà spaventosamente addobbato per una visita da non dimenticare.

Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland ha dichiarato: “La stagione 2022 si sta rivelando estremamente positiva e prosegue ora con l’inaugurazione di Gardaland Magic Halloween, uno degli eventi più importanti del Parco che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario. Sin dal primo anno della sua introduzione, Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione del Resort e delle tante realtà turistiche del Lago di Garda come bar, ristoranti e hotel. La nuova strategia, partendo proprio dal successo di Gardaland Magic Halloween, è quella di aumentare sempre di più le giornate di apertura del Parco: saremo aperti, infatti, sia nei weekend di novembre che nel mese di dicembre fino all’8 gennaio con Gardaland Magic Winter”. Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto dalle 17:00 alle 22:00 durante i venerdì da Paura, tutti i sabati dalle 10:00 alle 20:00 e le domeniche dalle 10:00 alle 19:00. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 a mezzanotte. Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto tutti i sabati e le domeniche e, in via del tutto esclusiva, il 31 ottobre dalle 10:00 alle 18:00. Imperdibile un pernottamento a Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel per prolungare ulteriormente le incredibili avventure del Parco anche durante la notte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 18:31