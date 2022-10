Gufo viene scambiato per una strega e il video diventa virale: cosa è successo

Sarà che Halloween è sempre più vicino e che le suggestioni si fanno sempre più forti, ma quanto accaduto a Eureka in Illinois ha davvero dell'incredibile. Un gufo è stato scambiato per una «strega malvagia». A bordo della sua presunta scopa ha vagato per ore sulle case dei cittadini che, spaventati, hanno ripreso la scena condividendola sui social.

Lo strano avvistamento

Inizialmente, Eric Lind, non aveva capito di cosa si trattasse e un po' preoccupato ha ripreso il volo del predatore notturno. Poi, una volta che il gufo si è posato su un albero, ha sciolto l'arcano e ha condiviso la foto su Facebook. Il volatile ha rubato un gioco di qualche bambino nelle vicinanze, per l'esattezza un bastone con il muso di un cavallo. Ericera a casa dei suoi genitori a Eureka quando ha catturato le immagini che in poco tempo sono diventate virali.

Il vicino spaventato

Eric Lind non poteva credere alle sue orecchie. A Newsweek ha raccontato che il vicino era terrorizzato da quell'oscura presenza e quindi lui è uscito per indagare: «Mia madre ha ricevuto una chiamata da uno dei vicini che le diceva di guardare fuori nel cortile sul nostro pino. All'inizio avevano individuato il gufo mentre volava sull'albero, ma non riuscivano a capire cosa fosse portando in un primo momento. Poco dopo ho individuato il gufo e abbiamo potuto immediatamente riconoscere che stava trasportando un giocattolo». Il motivo per cui l'uccello ha deciso di fare amicizia con l'oggetto inanimato non è chiaro, ma giocare con gli oggetti è un comportamento a volte visto in altri volatili.

L'ilarità del web

Le immagini condivise da Lind sui social network sono subito diventate virali. L'insolito avvistamento ha scatenato l'ilarità del web e in pochi giorni il video ha riscosso migliaia di visualizzazioni tanto da attirare l'interesse anche dei media locali. «Se a tuo figlio manca un cavallo, allora dovrai parlare con il gufo», scrive un utente divertito. Poi c'è chi invece ha pensato che il volatile si stesse allenando per giocare insieme ad Harry Potter a quidditch e chi, invece, più che a un mago ha pensato a una strega, visto che Halloween è sempre più vicino...

