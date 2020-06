di Romolo Buffoni

Covid e i viaggi in aereo per le vacanze, ecco cosa dicono gli esperti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 20:52

E' troppo presto, niente calcetto . Ilha gelato le aspettative di appassionati e, soprattutto, circoli sportivi che si erano illusi con le parole lette su Facebook del ministro Spadafora: "Do il mio parere favorevole per la ripresa, domani, degli sport di contatto. Manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare».Assenso che non potrà arrivare per il pronunciamento del Cts: "In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale - si legge nel parere - con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto, devono essere rispettate le regole del distanziamento". Il comitato quindi: "non ritiene al momento di poter assumere decisioni al riguardo che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico".