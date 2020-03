WhatsApp, ecco il 'dark mode': lo sfondo nero per le chat è finalmente realtà

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 16:38

La (lunghissima) attesa è ufficialmente finita: suè arrivato finalmente il '', la possibilità di utilizzare l'app di messaggistica istantanea con uno. I vantaggi sono considerevoli. Come Leggo vi aveva già anticipato un mese fa , la fase di test, protrattasi per lungo tempo, era destinata a concludersi e così è stato. Ora, finalmente, tutti gli utenti dipotranno impostare il '' e utilizzare l'app con lo sfondo nero. In questo modo, sarà possibile non restare 'accecati' utilizzandoal buio, ma gli occhi potranno sempre riposare e si potrà risparmiare anche la batteria dello smartphone.Per utilizzare il 'dark mode' di, sia su Android che su iOS, è necessario avere l'ultima versione dell'app e del sistema operativo. In alcuni casi la nuova funzione si attiverà automaticamente, in altri sarà necessario attivarla manualmente accedendo al menu Impostazioni.