WhatsApp, arriva il doppio account sullo stesso telefono: Zuckerberg suggerisce la chat di lavoro e quella personale. Ecco quando si potrà

Nuova opzione su WhatsApp. Due account con numeri diversi sullo stesso dispositivo. Ad annunciarlo è lo stesso Mark Zuckerberg. Si tratta di una funzione particolarmente utile per gli utenti che hanno necessità di passare da un account all'altro. L'esempio più evidente sono le chat professionali, usate con i colleghi, e quelle personali, utilizzate per parlare con amici, familiari e persone con cui si ha una certa intimità.

Meta, dunque, tenta la carta del doppio account, per risparmiare agli utenti di avere due telefoni. A darne l'annuncio è Mark Zuckerberg, in persona che sul suo profilo Facebook ha postato l'immagine dei suoi due profili (lavoro e privato) per illustrare quale sarà il futuro dell'app di messaggistica più usata al mondo.

Se di giorno WhatsApp è la compagna ideale di lavoro per comunicazioni importanti, scambiarsi documenti, fissare appuntamenti o fare videocall, la sera diventa l'app perfetta per le chiacchierate con gli amici, per fissare appuntamenti e scambiarsi battute.

