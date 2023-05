Whatsapp, arriva "Chat lock" per nascondere i messaggi. Come funziona: password, niente notifiche e impronta

di Redazione web

Su Whatsapp arriva "Chat lock" e promette maggiore privacy e sicurezza per le conversazioni. La novità per l'app di messaggistica del gruppo Meta di Zuckerberg è stata annunciata dal fondatore in un post, in cui spiega: «Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le tue conversazioni più private». Mentre l’app si prepara a lanciare i Canali, seguendo le orme di Telegram i fan hanno finalmente a disposizione l'atteso upgrade.

Chat lock su Whastapp, cos'è

La nuova funzione "Chat lock" consente di bloccare qualsiasi chat, collocandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come un'impronta digitale o una scansione del volto, o attraverso l'inserimento di una password. Per bloccare una chat basterà toccare il nome della conversazione, individuale o di gruppo, e selezionare l'opzione di blocco. Quando si vuole accedere ai messaggi protetti, bisognerà appoggiare il dito precedentemente registrato o eseguire la scansione del volto. In alternativa, come già accade oggi come forma di doppia autenticazione, l'utente può inserire una password di sblocco.

🆕 privacy feature just dropped 🔒



With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A — WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023

Come funziona

La presentazione della feature Chat Lock è avvenuta tramite un video pubblicato sul canale YouTube di WhatsApp. Nel filmato si mostra come con la prossima versione dell’app, sarà possibile attivare un blocco di protezione per ogni chat o gruppo tramite l’utilizzo dell’impronta digitale o del Face ID sul proprio smartphone.

Una volta attivato il Chat Lock, la conversazione «protetta» verrà spostata in una sotto-cartella separata denominata «Chat Private».

Le notifiche

Una caratteristica importante delle chat protette è che non verranno visualizzate anteprime dei messaggi. Quando si riceve un nuovo messaggio in una chat «sotto chiave», la notifica segnalerà solamente l’arrivo di un nuovo messaggio in una chat privata, senza mostrare alcuna parte del testo o dei media inviati. Questo offre un ottimo equilibrio tra privacy e la necessità di tenere traccia delle nuove conversazioni. In un post sul blog di WhatsApp, l’azienda ha anche annunciato che nei prossimi mesi verranno introdotte ulteriori opzioni per Chat Lock. Ciò includerà la possibilità di creare password diverse per ogni chat e per ogni dispositivo collegato allo stesso account.

La modifica dei messaggi inviati

Meta - secondo indiscrezioni - presto dovrebbe rendere disponibile a tutti su WhatsApp anche la modifica dei messaggi inviati, entro 15 minuti dal lancio, un'opzione scovata nella versione beta dell'app per Android.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 10:57

