Nuovo bug per Facebook, centinaia di richieste di amicizia scatenano gli utenti: «Non guardate il profilo dell'ex», cosa succede?

Un bug di Facebook scatena la reazione degli utenti. Un altro problema che sta mandando in tilt la piattaforma, scatenando anche l'ilarità social. Il motivo? Centinaia di richieste di amicizia hanno richiamato l'attenzione di molti profili. Ma di cosa si tratta?

Nuovo bug di Facebook: gli utenti si scatenano

Il bug in questione ha fatto registrare una pioggia di segnalazioni da parte di numerosi utenti in tutto il mondo.

In poche parole se una persona visita il profilo di un utente di cui non ha l'amicizia, automaticamente parte la richiesta di amicizia. Un bug che fa tremare chi - da sempre - usa i social per "stalkerare" i profili di ex o per chi si ha una cotta.

Un vero e proprio incubo che sta scatenando, oltre alle segnalazioni, anche tanta ilarità.

«State attenti»

Una volta identificato il problema, sui social e in particolare su Twitter, è arrivata la reazione degli utenti. «State attenti, stalker di tutto il mondo», scrive un utente divertito. «Non entrate nel profilo dell'ex», fa eco un'altra. In attesa che Meta risolva il problema, i milioni di utenti di Facebook avranno paura di essere pizzicati su profili che non dovrebbero guardare...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 19:40

