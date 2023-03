Elon Musk contro l'Intelligenza Artificiale: «Mettiamo in pausa lo sviluppo». La lettera aperta con gli esperti tech

Una lettera aperta, firmata – tra gli altri – da Elon Musk, Steve Wozniak e Gary Marcus: una richiesta (al momento sottoscritta da più di 1000 utenti) rivolta ai laboratori IA di mettersi in pausa per sei mesi e non portare l’intelligenza artificiale oltre i progressi di GPT-4.

La lettera di Elon Musk

Pubblicata sul sito del Future of Life Institute, la lettera è titolata "Mettete in pausa i giganti esperimenti sull’IA": una lettera aperta e si apre con la constatazione che i sistemi IA possano rappresentare un «profondo rischio per la società e l’umanità, come dimostrato da un’ampia ricerca e riconosciuto dai migliori laboratori IA».

Un cambiamento nella storia dell'umanità

«L’intelligenza artificiale avanzata – continua la lettera – potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cura adeguata e risorse».

