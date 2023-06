Gli youtuber e il vuoto

Gli incidenti si chiamano così perché, appunto, sono eventi inattesi, imprevedibili. Ma davanti alla morte di Manuel, un bimbo di cinque anni, serve un surplus di riflessione. Inutile elencare la pioggia di insulti, anche gravi, che hanno ricevuto sui social i ragazzi “TheBorderline” coinvolti nello scontro mortale tra un enorme Suv e un’utilitaria a Roma. Ma sono proprio i social i paradossali protagonisti di questa storia. Nasce tutto da una “challenge” degli youtubers che imitando programmi tv demenziali fatti di autodistruzione e superamento di ogni limite, volevano trasformare 50 ore di fila in Lamborghini in un video virale. Direi che in questi termini la sfida è stata vinta.



Gli interrogativi però restano tanti, e non sono giuridici, ma morali. I social possono portare alla dipendenza come alcol e droghe, e se sfruttati in termini di popolarità, possono portare anche tanti soldi. Un mix micidiale.

Ora la domanda è: che mondo stiamo creando, se il messaggio della tv commerciale prima, e dagli influencers poi, è che il sogno da rincorrere è una vita smeralda fatta di zero fatica e tanti lussi?

Dal romanzo epico al cinema di oggi, i modelli di riferimento sono stati costruiti per influenzare positivamente la società: dal cavaliere che va in battaglia fino ai supereroi della Marvel. L’eroe è colui che credendo nei propri valori, fa vincere il bene contro il male. Questa cultura, insieme alla crisi dell’autorità (e del padre), è stata in molti casi soppiantata dalla sottocultura di strada-trap che indica tutt’altre stelle da seguire: i soldi, i macchinoni, la donna-bitch, poi c’è la malavita, la violenza, la droga…

È ovvio che gli adolescenti piu sensibili ci cascano.

