Samsung presenta Galaxy Book3, i notebook di ultima generazione. Tre modelli disponibili sul mercato italiano

Nell'evento Unpacked, Samsung ha presentato anche la nuova serie di notebook, Galaxy Book3, che comprende i modelli Ultra, Pro 360 e Pro. Galaxy Book3 Ultra, nuovo riferimento per i content creator, è caratterizzato da prestazioni di calcolo elevatissime e scheda grafica NVIDIA RTX, Galaxy Book3 Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen, mentre Galaxy Book3 Pro è il dispositivo più sottile della sua categoria. I nuovi Galaxy Book3 sono pensati per chi ha bisogno di una connettività multi-device, senza soluzione di continuità e di un hardware di qualità superiore per aumentare la propria produttività e creatività.

"Oggi vediamo che un numero sempre maggiore di persone utilizza più dispositivi per lavorare in modo efficiente. Questi nuovi processi di lavoro sono possibili grazie al nostro ecosistema Galaxy aperto ed esteso", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "L'ultima serie Galaxy Book3 arricchisce ulteriormente la nostra gamma di prodotti connessi. È fatta su misura per gli appassionati Galaxy che cercano prestazioni di calcolo elevatissime ed esperienze connesse senza soluzione di continuità per massimizzare la loro produttività e creatività".

I nuovi Galaxy Book3 offrono un'esperienza intuitiva e allo stesso tempo confortevole. L’applicazione Galaxy Book Experience fornisce una guida semplice e immediata per aiutare gli utenti a conoscere tutte le funzionalità dell’ecosistema Galaxy. Ad esempio, tramite Samsung Multi Control1 è possibile spostarsi da una schermata all'altra su diversi dispositivi senza alcuna interruzione: controllare il PC, il Galaxy Tab e ora anche lo smartphone Galaxy tramite tastiera e trackpad del notebook, consentendo di copiare, incollare o effettuare il drag-and-drop di contenuti tra i diversi dispositivi. La funzione Secondo Schermo2 trasforma invece il vostro Galaxy Tab in un secondo monitor: con un solo clic è possibile duplicare o estendere in modalità wireless la schermata dei Galaxy Book3. Questi nuovi notebook semplificano anche i processi creativi, i quali sempre più spesso avvengono tramite l’utilizzo di più dispositivi. Ora gli utenti possono scattare foto di alta qualità utilizzando Expert RAW3 sullo smartphone Galaxy, quindi trasferirle automaticamente su Galaxy Book3 e modificarle infine con Adobe Lightroom4.

L’applicazione Collegamento al telefono5 consente agli utenti di usufruire della connettività telefono-PC riportando in modo simultaneo la schermata dello smartphone e le relative funzioni direttamente su Galaxy Book3. Collegamento ai siti web recenti di Windows6 riporta le sessioni web del telefono sul notebook, sarà quindi possibile consultare il prezzo di un volo sul telefono e poi prenotarlo tramite PC, mentre Instant Hotspot7 consente di attivare automaticamente l’hotspot del proprio smartphone e di connettersi in modo veloce e con un semplice clic.

Ricordare le credenziali di accesso al proprio notebook e ai siti internet non è più necessario, la procedura di login nei nuovi Galaxy Book3 è davvero intuitiva e veloce. È sufficiente accedere al proprio account Samsung su Galaxy Book3 per sincronizzare i servizi Galaxy già utilizzati sugli altri dispositivi Galaxy grazie alla funzione Single Sign On8 e al lettore di impronte digitali. È inoltre possibile effettuare l'accesso ai siti web preferiti da Galaxy Book3 utilizzando le informazioni presenti sul proprio account Samsung Pass9 su mobile. Infine, il trasferimento di tutti i dati e le impostazioni dal vecchio PC Windows è semplificato grazie a Smart Switch10.

