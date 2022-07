Twitter Down, migliaia di segnalazioni. Gli utenti: «Se ha smesso di funzionare è la fine del mondo»

Twitter è tornato a funzionare, dopo oltre mezz'ora di problemi. Da poco dopo le 14, il popolare servizio di microblogging e social network ha smesso di funzionare: non è più possibile né twittare contenuti (testo, foto o video), né visualizzare i contenuti altrui. Sono già migliaia le segnalazioni su Downdetector, sito che si occupa di monitorare eventuali malfunzionamenti di rete o a siti e social network.

Le prime segnalazioni su Downdetector sono arrivate poco dopo le 14, in modo più o meno uniforme da tutta Italia, sia da mobile sia da desktop. «Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi», la scritta che appare se ci si collega alla piattaforma. Dopo oltre mezz'ora di down totale, Twitter è tornato a funzionare regolarmente poco prima delle 14.40. Dalla società non sono per ora arrivati commenti né spiegazioni in merito alla vicenda. I disservizi, secondo il sito Netblock, sarebbero avvenuti a livello globale. I

E subito dopo la risoluzione dei problemi, proprio su Twitter l'hashtag #Twitterdown ha iniziato a spopolare: solitamente infatti quando ci sono disservizi a Facebook o Instagram o Whatsapp, in tanti si riversano proprio su Twitter a scriverlo. Ma se è Twitter a non funzionare, come si fa? Ironia anche per il blocco dei commenti coincidente con la crisi di governo e con le traversie dovute a Elon Musk. Questa è la prima grande interruzione di Twitter dopo una serie di problemi per il social network a febbraio.

Twitter che in 15 minuti risolve il problema per ricordare a Zuckerberg chi comanda nell’era social #TwitterDown pic.twitter.com/yTwWzeXODA — 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊🧚🏻‍♀️ (@merderlife_) July 14, 2022

Il panico nel #twitterdown è non avere un posto dove andare a lamentarti del #twitterdown — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 15:22

