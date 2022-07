Twitter fa causa a Musk per obbligarlo all'acquisto da 44 miliardi

Twitter fa causa a Elon Musk per costringerlo a completare l'acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il patron di Tesla ha annunciato nei giorni scorsi di non voler più procedere con l'acquisto della piattaforma social. Secondo Twitter, però, la richiesta di Elon Musk non è valida.

Twitter è «impegnata» a chiudere l'accordo con Musk al «prezzo e nei termini stabiliti», si legge nella lettera inviata dalla società che cinguetta ai legali del patron di Tesla. Twitter ribadisce di essere intenzionata a seguire le vie legali per attuare l'accordo e si dice «fiduciosa» sul fatto che prevarrà in tribunale. Twitter ritiene che la richiesta per mettere fine all'accordo sia «non valida e sbagliata», oltre a essere un rigetto degli «obblighi previsti».

