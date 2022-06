Elon Musk, il figlio 18enne Xavier cambia nome e genere: vuole chiamarsi Vivian

Uno dei figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di «identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma».

Elon Musk: Daughter applies to legally change name, as she wants nothing more to do with father https://t.co/FYjZrYTYyn