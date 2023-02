di Redazione web

​«TikTok va disinstallato entro 30 giorni»: l'ultimatum è rivolto ai dipendenti governativi per proteggere sicurezza e privacy Usa. La Casa Bianca, infatti, concede alle agenzie federali 30 giorni di tempo per spazzare via TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo.

Compra una borsa sul web a un euro e la rivende a 10mila euro: su TikTok il racconto dell'incredibile affare

TikTok, verso lo stop per i dipendenti pubblici. Ma Salvini si oppone: «No alla censura»

TikTok e i dati sensibili

La definizione dei tempi è un passo avanti «cruciale per affrontare i rischi presentati dall'app ai dati sensibili governativi», afferma l'Office of Management and Budget.

«L'amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell'impegno dell'amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani», aggiunge.

«#tiktok va disinstallato entro 30 giorni»: ultimatum ai dipendenti governativi per proteggere sicurezza e privacy #usa https://t.co/Oc8Tm5yWeH — Leggo (@leggoit) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA