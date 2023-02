Compra una borsa sul web a un euro e la rivende a 10mila euro: su TikTok il racconto dell'incredibile affare

di Redazione Web

“Genio” del business, direbbe qualcuno. Una TikToker del North Carolina ha venduto una borsa a una cifra di quasi 10 mila euro quando l'anno precedente l'aveva acquistata a solo un euro. La borsa è un modello vintage e piuttosto raro di Cartier, la prestigiosa compagnia di articoli di lusso.

Con un video su TikTok, Chandler Lesesne West ha raccontato l'incredibile affare.

Cosa è successo

«Questa è la storia di come questa borsa vintage che ho comprato per 1 euro ora l'ho venduta per 10 mila euro», dice la tiktoker all'inizio del video che ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni, mentre mostra il prezzo esatto di vendita: 9.450 euro.

La 29enne è proprietaria di un “negozio” vintage virtuale su Etsy (sito web all'interno del quale gli iscritti possono vendere prodotti artigianali oppure oggetti vintage) e ha raccontanto che mentre cercava articoli sul sito ha trovato la borsa Cartier al prezzo di 1 euro in una svendita immobiliare online.

Per oltre un anno, la borsa è rimasta in una sacco di vestiti che la ragazza avrebbe dovuto riordinare, fino a quando non l'ha ripescata nel novembre 2022. Dopo aver fatto alcune ricerche iniziali su Google, si è rivolta a un gruppo di esperti su Facebook e ha detto di aver ricevuto una risposta di un utente che le diceva che l'oggetto era una borsa da sera art déco francese degli anni '20 e che le gemme nella fibbia potevano essere veri diamanti, raccomandando poi alla ragazza di portarla in una gioielleria per farla controllare bene.

È così che ha scoperto che l'articolo della Maison conteneva 12 diamanti. La tiktoker ha preso la decisione di mettere la borsa all'asta: alla fine è stata venduta per 7.500 euro. Il costo finale della borsa tuttavia è di 9.450 euro, poiché includeva il premio dell'acquirente del 26% che la casa d'aste prende.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 19:01

