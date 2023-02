Posta su TikTok un video senza velo: ragazzina di 16 anni picchiata dal padre, finisce in ospedale Accade a Brescia in una famiglia di origini nordafricane: ad avvisare il papà sarebbero stati alcuni parenti in Egitto







di Redazione Web Pubblica su TikTok un video senza velo: il papà la picchia e la manda in ospedale. Accade a Brescia, protagonista suo malgrado una ragazzina di 16 anni di origini egiziane, 'colpevole' di aver postato le sue immagini senza il tradizionale velo islamico. Tredicenne ferita a forbiciate dalle amiche: la lite choc per un compagno. La ragazzina è fuori pericolo Ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea, lei la ferisce a coltellate: orrore a Trieste Posta video su TikTok, picchiata dal papà Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia l'episodio è accaduto ieri sera a Brescia: ad avvisare il genitore del video senza velo della figlia sono stati alcuni familiari in Egitto. La ragazza è stata picchiata con schiaffi e colpi alla schiena, ed è riuscita ad inviare un messaggio d'aiuto ad un'amica che ha avvisato il 112.



La ragazzina stata trasportata prima in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 09:28

