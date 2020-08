Bonus di 500 euro per internet e pc: ecco da quando sarà erogato e chi potrà richiederlo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 16:33

Unper famiglia pert. È così, secondo quanto si apprende, che si traduce il disco verde di Bruxelles ai voucher, per un totale di 200 milioni, destinati ad aiutare i nuclei a basso reddito.Le offerte degli operatori di tlc saranno disponibili da settembre. Lo sconto interesserà le famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro. Fino a 200 euro per servizi di banda ultra larga e altri 300 per le apparecchiature. Il regime di voucher, che ha ricevuto il via libera dalla commissione Ue, rientra nel pacchetto di risorse che il Comitato banda ultra larga, presieduto dalla ministra per l'Innovazione, Paola Pisano, ha riservato alla promozione della domanda di connettività.«Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno del Comitato banda ultra larga da me presieduto. Abbiamo deliberato un pacchetto che prevede complessivamente 1.150 milioni di euro di contributi a favore di imprese e famiglia», ha affermato la Ministra.