WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono: la nuova funzionalità

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famosa App di messaggistica continua a migliorarsi e col nuovo aggiornamento sembra sia stata inserita la possibilità di abilitare la funzione “”, cioè le chat che si autodistruggono dopo un delimitato periodo di tempo.L’ultimo aggiornamento dell’applicazione infatti, che investe il mondo Android, nella versione beta (la 2.20.197.4), prevede la possibilità da parte degli utenti di impostare i “messaggi in scadenza”, in modo che il sistema elimini automaticamente dalle chat le discussioni con più di sette giorni di “anzianità”.Stando a quanto riporta il sito WABetainfo questa particolare funzione potrebbe evolversi molto rapidamente, permettendo alla fine di arrivare alle opzioni di eliminazione con minore lasso temporale, come un giorno o un’ora.Sempre pronta al cambiamento, per l’applicazione sarebbe in arrivo un’altra interessante caratteristica, quella della possibilità di silenziare per sempre un gruppo (“disattiva sempre”), mentre fino ad ora ero possibile estenderla solo fino a un anno.