Il successo sulle app di dating dipende spesso dall’aspetto, dal fascino e dalla parlantina. La scienza però, o piuttosto l’astrologia, dà un’ulteriore spiegazione del perché alcuni profili ottengono più match di altri. Jaumo, l’app di incontri con più di 40 milioni di iscritti nel mondo e 800.000 in Italia, ha condotto una ricerca per scoprire quali sono i segni zodiacali che hanno più possibilità di attrarre potenziali partner.



Raccogliendo dati dai suoi 40 milioni di user, residenti prevalentemente nel Regno Unito, l’app ha calcolato il numero di like ricevuti dagli utenti nati sotto ciascuno dei 12 segni zodiacali e i risultati emersi sono sorprendenti. Alcuni segni zodiacali hanno il 74% di probabilità in più di ricevere un like sulle app di incontri. In particolare, il segno dello Scorpione è in cima alla classifica con il 12% di like ottenuti sul totale calcolato. Al secondo posto invece si trovano coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia con poco meno del 10%. Dalle ricerche è emerso anche che gli utenti nati sotto il segno dello Scorpione, del Capricorno e della Bilancia ottengono match con la maggior parte degli altri segni zodiacali.



Gli scorpioni, tra cui Leonardo Di Caprio, Picasso e Julia Roberts, devono la loro popolarità probabilmente alle qualità che li contraddistinguono: sono considerati spesso passionali e irriverenti e sono noti per la loro fedeltà, sincerità e dedizione, tutte qualità importanti quando si parla di affari di cuore. “Che si tratti della nostra vita amorosa, della nostra carriera o della nostra salute: i segni zodiacali possono fornire tante indicazioni. Certo, ognuno di noi è poi libero di scegliere se affidarsi o meno alle previsioni,” afferma Jens Kammerer, fondatore e CEO di Jaumo.

