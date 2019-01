Paolo Fox

Domenica 13 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'della: ecco. Come da tradizione il celebre astrologo nella sua rubrica durante la trasmissione «» ha stilato la classifica dei segni più fortunati secondo gli astri.«Siete all'attesa di novità. E' un mese in cui c'è qualche tensione e vi sentite un po' trascurati, ma ci sono periodi in cui bisogna mediare, fare buon viso a cattivo gioco. Giovedì e venerdì la Luna è nel vostro segno zodiacale. In ambito sentimentale ci vuole pazienza: se state insieme da tempo vivetevi di più, nei rapporti appena nati invece bisogna carburare, datevi tempo. In amore è molto importante dare il massimo, ma ricordate che gli altri danno in base a quello che diamo noi. Se ci aspettiamo tutto dagli altri resteremo sempre delusi».«State vivendo una situazione particolare. Le maggiori incertezze sono sul piano delle relazioni: chi è in bilico tra due emozioni, tra passato e presente, chi invece sta fermo e chi invece si aspetta che siano gli altri a capire la giusta lunghezza d'onda per comunicare con voi. Forse avete ragione, quando si ama non c'è bisogno di spiegare tante cose. Se c'è l'amore ti accorgi immediatamente quando c'è qualcosa che non va, a volte il cancro si lamenta della mancanza di sensibilità da parte del partner. Se siete legati a una relazione del passato ci sarà un febbraio particolare. Dal punto di vista lavorativo, invece, novità da marzo. Dovete navigare a vista per un po' e fare piazza pulita di quello che non vi piace più, per questo ora vivete un po' di incertezza».«State attraversando una fase di recupero. Non c'è più Giove dissonante come l'anno scorso, ma ci sono stati parecchi ammanchi finnziari, un calo fisico e poca energia. L'Acquario, creativo e lungimirante, si sente un po' giù, forse perché manca qualche obiettivo. Bisogna desiderare un nuovo progetto. Settimana interessante per gli incontri e le relazioni, giovedì e venerdì le giornate migliori. Nel lavoro è importante fare il passo secondo la gamba, attenzione a non esagerare».«Saturno in ottimo aspetto nel 2019. Settimana con un po' di disagio nel weekend. Non mettetevi col muso lungo e non siate troppo indecisi in amore e nelle relazioni. Gli uomini capricorno pensano troppo al lavoro, cercate più confidenza con il partner. I sentimenti sono belli anche se voi avete pudore nelll'esprimerli. Donne capricorno, invece, preparatevi a un cambiamento di programma. E' una settimana di attesa più che di azione. Martedì e mercoledì sono le giornate migliori per parlare con un capo».«State vivendo situazioni di conflitto con le persone che avete intorno: soci, collaboratori, amici, partner. E' un momento particolare. In amore qualche reticenza e qualche dubbio, ma siete in ascesa. Chiuderete l'anno in modo splendido, prima però dovete chiudere situazioni non giuste per voi. Avete l'appoggio delle stelle e il consenso delle persone che vi vogliono bene. Venere dissonante, Giove porterà questioni finanziarie da risolvere, ma l'orizzonte è radioso. Giornata buona per amare domenica, venerdì e sabato invece preparatevi ad arrabbiarvi».«Alla ricerca di un tempo che avete perduto non per colpa vostra, ma per motivi personali o fisici. Deve essere ritrovato anche in amore. Venere buona in febbraio. Evitate di agire contro voi stessi, pensare di non essere adeguati a fare le cose. Anche se vi mostrate aggressivi dentro avete tanta timidezza. L'amore è al centro della vostra attenzione sabato e domenica. Avete bisogno di rapporti concreti, non di relazioni da poco».«Dopo un paio di settimane pesanti vi rimettete in gioco. Martedì e mercoledì giornate interessanti. Piccola turbolenza d'amore, che non significa solo litigare ma anche non poter stare insieme al vostro partner quanto e come volete, perché magari siete lontani o state male. Curate di più la forma fisica. Giovedì e venerdì giornate interessanti. La vostra logica vi porta lontano, riuscite a capire cosa manca agli altri, ma in questa fervida costruizione della realtà ogni tanto affacciatevi al mondo per variare le vostre idee».«Annuncio un cambiamento felice. A marzo con Urano che torna nel vostro segno e non è più afflitto da Giove, ci sarà una fase di transizione con una Venere che vi aspetta al varco. Alleato poderosso per chi aspetta buone notizie».«Si parte in maniera agitata, ma ben venga. Quando siete pieni di voglia di fare ritrovate il vostro spirito ardito. Giovedì, venerdì e sabato le giornate migliori. Buone condizioni planetarie entro la fine di gennaio. Il 22 e il 23 qualcuno potrà sottroscrivere un patto di un certo spessore».«Da dicembre il leone ha ritrovato tanta voglia di fare. Avete grande voglia di mettervi in gioco. Martedì e mercoledì qualcuno potrebbe darvi il pilotto, ma siete tornati padroni della scena. Se cercate l'amore, o volete concretizzare quello che avete, è un momento molto importante. Siete lucidi, eccellenti ed anche fortunati».«Bello questo cielo per il Sagittatio. Avete questa grande qualità di non essere mai in un suolo luogo ma di posizionarvi nella vita in luoghi diversi. Siete sempre giovani grazie alla vostra capacità di non misurare l'età in anni ma in chilometri fatti e persone conosciute. Questo non vi farà maai invecchiare. Lunedì e martedì giornate interessanti, fine settimana importante. Questa è una settimana che potrebbe portarvi una bella novità».