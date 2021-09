Instagram lancia nuova funzione "cerca su mappa": cos'è e a cosa serve

Non più solamente Google o Tripadvisor per cercare ristoranti, bar o siti di interesse turistico. Anche Instagram si lancia nel mondo digitale delle mappe, implementando l'app di una nuova funzione "cerca sulla mappa" che permette di trovare le attività commerciali o turistiche più popolari in base al trend degli hashtag degli altri utenti.

Di fatto è una piccola rivoluzione per tutti gli utilizzatori abituali di Instagram, che spesso proprio attraverso le immagini taggate nei vari hashtag cercano o trovano nuovi posti da frequentare. Ecco come appare nella schermata dell'app.

La funzione “Cerca sulla mappa" può essere utilizzata seguendo due diverse modalità:

Dalla tab di navigazione, premendo sulla nuova icona della mappa nell'angolo in alto a destra, vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie, come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla tua posizione attuale. Oppure usando la ricerca degli hashtag. Se si intende cercare un posto dove mangiare e si scrive #ristorante, nei risultati appariranno le attività commerciali nelle vicinanze che hanno postato quell'hashtag.

Ad oggi Instagram ha abilitato questa funzione in alcuni paesi in Europa, oltre all'Italia, ci sono Spagna, Grecia e Portogallo. E' chiaro che per il social media in questione, la strategie intenda da una parte avvicinare le imprese, magari quelle più piccole, dall'altra corteggiare gli utenti meno avvezzi all'uso social.

