Pikachu incontra Van Gogh: la misteriosa collaborazione annunciata da Pokémon Company

Segnate tutti questa data: 28 settembre. Un misterioso video pubblicato da Pokémon Company su X mostra due degli animaletti più amati del franchise, Pikachu e Eevee, correre spensierati tra immensi campi di girasoli, per poi vedere davanti ai loro occhi il cielo dipingersi come un quadro di Vincent Van Gogh, pennellate dense dagli azzurri intensi.

Abbassando lo sguardo, i campi cambiano forma e i classici girasoli si trasformano nella loro versione Pokémon, ovvero Sunflora. Nell'inquadratura finale, Sunflora prende il posto di uno dei girasoli nella celebre opera del pittore olandese.

🖌 Pokémon × @vangoghmuseum, Amsterdam

🎨 From 28 September 2023

🖼 More information coming soon! pic.twitter.com/B9hKPH4hGB — Pokémon (@Pokemon) September 12, 2023

Cosa ci aspetta?

L'annuncio di Pokémon Company è volutamente ambiguo. Si esplicita una collaborazione tra Pokémon e il Museo di Van Gogh ad Amsterdam, ma non si sa di cosa si tratti con precisione.

Senza dubbio il video ha acceso la curiosità dei fan, sia dei Pokémon che del celebre pittore, e nei commenti - pieni di entusiasmo - tutti provano ad indovinare quale altra combinazione sarebbe possibile vedere tra i pocket monsters e le opere di Van Gogh: il pokémon stella, Staryu, sarà forse parte integrante del Cielo Stellato? Altri fan suggeriscono altre collaborazioni sulla stessa lunghezza d'onda: Poké...Monet?

Mentre attendiamo ulteriori notizie riguardo questa collaborazione (e mettiamo da parte qualche soldo per un eventuale volo per Amsterdam!), si continua l'esplorazione del mondo Pokémon con i due titoli freschi di questo 2023, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e soprattutto il DLC (contenuto aggiuntivo) in uscita proprio oggi: Il tesoro nascosto dell'Area Zero (The Hidden Treasure of Area Zero).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA