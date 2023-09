Oscar dei videogiochi (Game Awards): all'evento centinaia di milioni di appassionati con vip e anteprime. Le nomination

di Redazione web

La cerimonia degli Oscar è da sempre un appuntamento attesissimo per gli amanti del cinema e per chi vuole godersi una serata per ammirare i fasti di Hollywood, gli sketch di attori e artisti, performance da lasciare a bocca aperta e gli incredibili look delle star sul Red Carpet.

Il cinema, però, non è il solo a poter vantare una simile kermesse: il mondo dei videogiochi reclama il suo posto sul palco con la cerimonia di The Game Awards, definiti dal New York Times "gli Oscar dei videogiochi". Proprio come i loro parenti più prossimi, gli Academy, i Game Awards ci offrono una serata all'insegna di premiazioni, sketch, musica e vip internazionali sul palco del Peacock Theater di Los Angeles il 7 dicembre.

Inoltre, durante la serata saranno presentati nuovi giochi tramite trailer inediti.

Una cerimonia stellare

Se lo scorso anno abbiamo potuto godere della performance di Hozier e della presenza sul palco di attori di fama internazionale quali Pedro Pascal, Bella Ramsey (protagonisti del successo targato HBO The Last of Us) e Daniel Craig, possiamo solo immaginare cosa ci attenda questo dicembre.

La crescita stellare del pubblico collegato in streaming da tutto il mondo per assistere alla cerimonia ha lasciato in molti a bocca aperta: quasi 2 milioni di spettatori per il suo primo anno, il 2014, per poi arrivare a 103 milioni nel 2022.

La categoria che genera più agitazione e attesa è senza dubbio quella di Game of The Year, ovvero Gioco dell'anno, che l'anno scorso si è aggiudicato Elden Ring (di Bandai Namco e FromSoftware), realizzato da Hiydetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R.

Quest'anno si prospetta una battaglia altrettanto complessa, specialmente tra i favoriti: Baldur's Gate 3 (Larian Studios), un'avventura incredibile in cui sei tu a decidere quale delle migliaia di strade possibili prendere, e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo), quest'ultimo già vincitore del Game Award per il gioco più atteso.

Sono tante le categorie in gara: miglior videogioco mobile, miglior videogioco d'azione, miglior regia, miglior design audio e molte altre. Data l'interazione sempre crescente tra il cinema e i videogiochi è stata poi aggiunta la categoria "miglior adattamento", vinto nel 2022 da Arcane, serie animata targata Netflix ispirata al celebre videogioco League of Legends.

La commistione tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi si è fatta sempre più consistente negli ultimi anni, come dimostra il successo di film e serie tv tratti proprio dai videogiochi: Super Mario Bros. Il Film (con Jack Black e Chris Pratt), Sonic: Il Film, The Witcher (con l'amatissimo Henry Cavill nel ruolo del protagonista), The Last of Us, Cyberpunk: Edgerunners e tanti altri annunciati per i prossimi anni.

Restiamo in attesa del 7 dicembre di quest'anno per quella che si prospetta come un'altra, incredibile serata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 11:40

