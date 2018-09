Facebook, dopo attacco problemi per 90 milioni di utenti

Facebook sotto attacco: 90 milioni di account disconnessi. «Problema sicurezza»

Problemi per circa 90 milioni di utenti Facebook dopo l'attacco che in settimana ha colpito la piattaforma del colosso dei social media mettendo a rischio i dati di almeno 50 milioni account.In 90 milioni - ha spiegato l'azienda - nelle ultime ore sono stati infatti costretti a fare log out e a rientrare nel sistema in seguito ad una delle misure di sicurezza che scattano quando c'e' il rischio di compromissione degli account.