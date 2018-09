NEW YORK - Attacco a Facebook: il social network ha reso noto di aver scoperto all'inizio di questa settimana un attacco alla sua piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo comunicano i vertici del colosso dei social media.



Secondo le prime informazioni, sarebbe stata sfruttata una vulnerabilità nella funzione "Vedi come", che permette agli utenti di vedere come appare agli altri il loro profilo, per rubare i dati d'accesso. Per questo, 50 milioni di profili attaccati sono stati disconnessi, 40 milioni sono stati disconnessi per precauzione: 90 milioni di persone dovranno rifare il log in. Poi apparirà loro una notifica che spiega cosa sia successo.



Gli hacker avrebbero sfruttato la funzione di un codice che ha permesso di entrare negli account personali di milioni di utenti. Facebook ha quindi assicurato come la falla sia già stata risolta e come quanto accaduto sia stato notificato alle forze dell'ordine. La società guidata da Mark Zuckerberg ha quindi spiegato di non conoscere l'origine e l'identità degli hacker, e di non aver ancora finito il lavoro di valutazione per scoprire lo scopo dell'attacco. Le indagini dell'azienda sono ancora ad uno stadio iniziale.



+++notizia in aggiornamento+++

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46