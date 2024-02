Al ristorante con il nuovo visore Apple Vision Pro: il mondo (distopico) del futuro già previsto dai Simpson

Il progresso tecnologico continua ad avanzare a velocità esponenziale e a stupirci con nuovi, incredibili strumenti che potrebbero cambiare la vita di tutti in maniera improvvisa (e irreparabile).

Il nuovo dispositivo della Apple, il Vision Pro, è sul mercato (americano) da circa una settimana e, assicura Tim Cook, «è un dispositivo rivoluzionario, anni avanti», un visore per realtà aumentata che tutti possono avere e utilizzare al "modico" prezzo di 3.499 dollari.

In effetti, le immagini e i video che hanno iniziato a popolare il web sembrano alquanto spaventosi e di certo dipingono una realtà molto diversa da quella che abbiamo vissuto finora: gente che lo indossa mentre passeggia col cane, mangia al ristorante, viaggia sui mezzi pubblici, attraversa la strada... scene che, tuttavia, per alcuni sono stranamente familiari.

The Simpsons “predicted” the Apple Vision Pro. Unreal! 👀 pic.twitter.com/PugDDee4Zx — vegastar (@vegastarr) February 5, 2024

La previsione dei Simpson

Non è la prima volta che la serie animata di Matt Groening spaventa per la precisione delle sue previsioni e in questo caso il futuro dipinto nell'episodio include un visore sorprendetemente simile a quello appena rilasciato dalla Apple, inserito in un futuro distopico e stranamente familiare.

L'episodio si intitola "Friends and Family" e risale al 2016, vale a dire otto anni fa. Nel cartone è il Signor Burns a lanciare il gadget sul mercato, dopo averlo fatto provare alla famiglia Simpson.

