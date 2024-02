«La web communication come risposta alla crisi: investire sulla comunicazione diventa fondamentale per le imprese»

di Redazione web

La web communication diventa la risposta alla crisi. Pandemie, guerre, inflazione: per chi fa impresa le difficoltà sono molteplici. Eppure, proprio in momenti di forte incertezza come questo che stiamo vivendo e in un contesto di sfiducia generalizzata, le aziende diventano i soggetti più vicini ai cittadini per orientare le loro scelte culturali, economiche e di consumo.

Dunque, mai come in questo momento serve una comunicazione attiva, positiva. A dimostrarlo sono i numeri: secondo l'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, nel 2023 l'internet advertising in Italia ha segnato un +8%, con investimenti del valore di 4,84 miliardi. Non solo. Sempre nel 2023, l'86% delle aziende ha fatto innovazione aperta, investendo nel digitale. Per il 2024, secondo gli Osservatori Startup Thinking e Digital Trasformation Academy della School of Management del Politecnico, si prevede un ulteriore aumento degli investimenti, con un +1,9% dei budget in ICT. E il mercato, di contro, sta premiando le aziende che hanno compreso la centralità degli investimenti negli strumenti digitali, segnando una loro graduale e costante crescita.

"La presenza online è fondamentale per qualunque azienda voglia avere una possibilità concreta di competere nel mercato attuale", sottolinea Marco Gradari (in foto), CEO di MGvision, azienda specializzata in Branding Strategy e Digital Marketing, certificata come una delle realtà più accreditate fra le Web Marketing Agency di casa nostra. "Oggi, però, non è più sufficiente 'esserci', perché a fare la differenza è il 'come'.

Nell'anno in corso, una nuova sfida sarà rappresentata di certo dall'AI che, applicata ai servizi di marketing, si trasforma in "strumento molto efficace da usare con intelligenza e da gestire con lungimiranza". Secondo gli analisti, poi, un altro tassello fondamentale nella costruzione di una Brand Identity autorevole è quella di avvalersi dei servizi di un ufficio stampa che, il più delle volte, deve lavorare proprio in sinergia con le web agency.

"Fino a qualche anno fa la percezione comune era che solo i grandi gruppi imprenditoriali avevano bisogno dei servizi offerti da un ufficio stampa", chiosa Michele La Porta, direttore de La Porta Comunicazione, società con all'attivo oltre cento clienti gestiti ogni anno. "Oggi, invece, anche le PMI, le startup o i liberi professionisti, come i medici, gli avvocati o i consulenti finanziari, hanno compreso l'importanza di lavorare sulla loro reputazione e credibilità. Ciò vuol dire, soprattutto in una società ipercompetitiva, che comunicare e distinguersi dai propri competitors è diventato un elemento imprescindibile per avere successo".

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA