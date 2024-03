Quando gioca Sinner contro Vavassori a Miami? L'orario e dove vederlo in tv

di Redazione web

Sinner quando gioca a Miami? Il match del secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.995.555 dollari) tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori è stato rinviato a oggi per pioggia. Il derby italiano tra il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo e seconda testa di serie e il 28enne piemontese, numero 148 del ranking Atp, è stato sospeso sul 3-2 40-40 del primo set per il campione dell'Australian Open.

Sinner-Vavassori, l'orario del match

La partita è prevista come secondo incontro sul campo centrale e inizierà non prima delle ore 17 di oggi sabato 23 marzo 2024, meteo e pioggia permettendo. Il match in tv sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 14:57

