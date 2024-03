Sinner vince contro Alcaraz la sfida dell'ombrello: il gesto cavalleresco dell'azzurro sul campo

di Redazione web

Jannik Sinner perde contro lo spagnolo Alcaraz ma vince la battaglia della signorilità. Durante la sospensione della partita per la pioggia a Indian Wells, in California, il tennista azzurro - da vero gentleman - ha preso l'ombrello alla raccattapalle e si è preoccupato di coprire anche lei, scambiando anche due parole per educazione con la ragazza, imbarazzata che una star del tennis le rivolgesse la parola.Dall'altro lato del campo invece si è visto un Alcaraz impassibile, mentre un'altra raccattapalle teneva l'ombrello di ripararlo dalla pioggia. Il confronto tra le due foto è netto, quasi impietoso. Il "gestod dell'ombrello", come è stato subito battezzato dal web, è diventato virale.

La partita con Bill Gates e Charlize Theron in tribuna

Invece si è fermato a 19 il filotto di vittorie di Jannik Sinner (era imbattuto nel 2024) e sfuma l'assalto al numero 2 del ranking mondiale Atp.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 07:55

